Пренебрижительно машет как это понять?

Гость: Гость:

Открыть главное меню Править Наблюдать за этой страницей пренебрежение Русский Морфологические и синтаксические свойства падеж ед. ч. мн. ч. Им. пренебреже́ние пренебреже́ния Р. пренебреже́ния пренебреже́ний Д. пренебреже́нию пренебреже́ниям В. пренебреже́ние пренебреже́ния Тв. пренебреже́нием пренебреже́ниями Пр. пренебреже́нии пренебреже́ниях пренебреже́ние Существительное, неодушевлённое, средний род, 2-е склонение (тип склонения 7a по классификации А. А. Зализняка). Корень: -пренебреж-; суффикс: -ениj; окончание: -е.[Тихонов] Произношение Семантические свойства Значение действие по значению гл. пренебрегать, пренебречь; отсутствие внимания к кому-либо, чему-либо, надлежащей заботливости о ком-либо, чём-либо ◆ Не указан пример употребления (см. рекомендации). высокомерно-презрительное отношение, недостаток уважения к кому-либо, чему-либо ◆ Не указан пример употребления (см. рекомендации). Синонимы