9×4:6+(18+22):8-48:(3×8-2×9)= помогите по действиям
Математика
9×4:6+(18+22):8-48:(3×8-2×9)= помогите по действиям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9*4:6+(18+22):8-48:(3*8-2*9)= 1) 18+22=40 2) 40:8=5 3) 3*8=24 4) 2*9=18 5) 24-18=6 6) 48:6=8 7) 9*4=36 8) 36:6=6 9) 6+5=11 10)11-8=3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Окружающий мир
Эти земноводные животные большую часть времени проводят на суше. Их можно встретить на лугу, в поле, в огороде,в лесу. Весной они ненадолго пересек...
Химия
Установите соответствие между названием вещества и реагентами, с которыми это ве??ество может взаимодействовать. НАЗВАНИЕ РЕАГЕНТЫ ВЕЩЕСТВА 1) ...