Груз перемещают равномерно по наклонной плоскости длиной 1.6 метра. под действием ??илы 5Н, направленной вдоль плоскости, груз подняли на высоту 0.7 метра. если полезной считать ту часть работы, которая пошла на увеличение поте...

Физика

Груз перемещают равномерно по наклонной плоскости длиной 1.6 метра. под действием ??илы 5Н, направленной вдоль плоскости, груз подняли на высоту 0.7 метра. если полезной считать ту часть работы, которая пошла на увеличение потенциальной энергии груза, то кпд наклонной плоскости в данном процессе равен 35%. какова масса груза? срешением пожалуйста

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