Груз перемещают равномерно по наклонной плоскости длиной 1.6 метра. под действием ??илы 5Н, направленной вдоль плоскости, груз подняли на высоту 0.7 метра. если полезной считать ту часть работы, которая пошла на увеличение поте...
Физика
Груз перемещают равномерно по наклонной плоскости длиной 1.6 метра. под действием ??илы 5Н, направленной вдоль плоскости, груз подняли на высоту 0.7 метра. если полезной считать ту часть работы, которая пошла на увеличение потенциальной энергии груза, то кпд наклонной плоскости в данном процессе равен 35%. какова масса груза? срешением пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если КПД 35%, значит от всей тянущей силы в 5 Н, полезную работу выполняет только 0,35*5=1,75 Н. Увеличение потенциальной энергии E=mhg равно работе, которую выполнила поднимающая часть силы (1,75 Н), подняв тело на 0,7 м. A=Fh. Получили уравнение, из которого находим массу тела. E=A; mgh=Fh; m=F/g; m=1.75/10; m=0.175 кг.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Биология
Охарактеризуйте растение, которое представлено на рисунке. 1)пестиков много 2)плод коробочка 3)плод листовка 4)семейство лютиковое 5)пло...
Обществознание
Родители давали вам деньги на завтраки, а вы их откладывали, накопили денег и купи??и мотоциклетный шлем. Правомочно ли вы поступили? Какое правово...
Алгебра