Родители давали вам деньги на завтраки, а вы их откладывали, накопили денег и купи??и мотоциклетный шлем. Правомочно ли вы поступили? Какое правовое воздействие на вас могут оказать родители? Могут ли они вернуть шлем обратно в...

Обществознание

Родители давали вам деньги на завтраки, а вы их откладывали, накопили денег и купи??и мотоциклетный шлем. Правомочно ли вы поступили? Какое правовое воздействие на вас могут оказать родители? Могут ли они вернуть шлем обратно в магазин?

Автор: Гость