Родители давали вам деньги на завтраки, а вы их откладывали, накопили денег и купи??и мотоциклетный шлем. Правомочно ли вы поступили? Какое правовое воздействие на вас могут оказать родители? Могут ли они вернуть шлем обратно в...

Обществознание
Родители давали вам деньги на завтраки, а вы их откладывали, накопили денег и купи??и мотоциклетный шлем. Правомочно ли вы поступили? Какое правовое воздействие на вас могут оказать родители? Могут ли они вернуть шлем обратно в магазин?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это ваши собственные сбережения. Ребенок имеет право ими распоряжаться согласно ГК Рф
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