Распределите растения на группы (липа, можжевельник, ель, сирень, слива, земляника, тыква, колокольчик). Сделайте несколько вариантов группировки. Дайте название каждой группе. Вариант 1. 1 2 3 Вариант 2. 1 2 вариант 3. 1 2
Окружающий мир
Распределите растения на группы (липа, можжевельник, ель, сирень, слива, земляника, тыква, колокольчик). Сделайте несколько вариантов группировки. Дайте название каждой группе. Вариант 1. 1 2 3 Вариант 2. 1 2 вариант 3. 1 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хвойные: можжевельник, ель; цветковые все остальные травы:земляника, тыква, колокольчик; кустарники: сирень; деревья: липа, можжевельник, ель, слива
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