Номер 5 срочно нужно пожалуйста помогите
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Номер 5 срочно нужно пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тоска-тоскует Рассвет-рассветает Обида-обижается Ответ-отвечает Взгляд-глядит
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