Придумайте эссе на тему,,осень" 5-6 предл Не очень большие предложения

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Придумайте эссе на тему,,осень" 5-6 предл Не очень большие предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эта осень запомнилась мне больше всего.Я переехала в другой город,и у меня было плохое настроение,потому что я теряла своих друзей.Этой осенью я познакомилась с новыми друзьями,и они не оказались лучше,потому что я привыкла к тем.Но в этом городе  было просто прекрасно ,везде были разные лепестки . Деревья украшали ещё зелёные лепесточки,которые одни за другим отрывались ,и улетали от дерева.Этой осенью было не так холодно ,что мне больше всего понравилось . Гуляя с друзьями по парку,я много чего видела ,как листочки кружатся в вихре,это было так красиво ,прям до слёз.Во общем  ,это была самая загадочная , весёлая  на долго запоминающаяся Осень
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