Придумайте эссе на тему,,осень" 5-6 предл Не очень большие предложения

Гость: Гость:

Эта осень запомнилась мне больше всего.Я переехала в другой город,и у меня было плохое настроение,потому что я теряла своих друзей.Этой осенью я познакомилась с новыми друзьями,и они не оказались лучше,потому что я привыкла к тем.Но в этом городе было просто прекрасно ,везде были разные лепестки . Деревья украшали ещё зелёные лепесточки,которые одни за другим отрывались ,и улетали от дерева.Этой осенью было не так холодно ,что мне больше всего понравилось . Гуляя с друзьями по парку,я много чего видела ,как листочки кружатся в вихре,это было так красиво ,прям до слёз.Во общем ,это была самая загадочная , весёлая на долго запоминающаяся Осень