Помогите решить ионное уравнение. BaCI2+Na2SO4-gt;BaSO4+NaCI
Химия
Помогите решить ионное уравнение. BaCI2+Na2SO4-gt;BaSO4+NaCI
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2NaC Ba(+2) + 2Cl(-) + 2Na(+) + SO4(-2) = BaSO4 + 2Na(+) + 2Cl(-) Ba(+2) + SO4(-2) = BaSO4
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