Составь выражение и найди его значение. К 36 прибавить частное чисел 60 и 4 и уменьши??ь на 17.

Математика

Составь выражение и найди его значение. К 36 прибавить частное чисел 60 и 4 и уменьши??ь на 17.

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