Составь выражение и найди его значение. К 36 прибавить частное чисел 60 и 4 и уменьши??ь на 17.
Математика
Составь выражение и найди его значение. К 36 прибавить частное чисел 60 и 4 и уменьши??ь на 17.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(36+60:4)-17 = (36+15)-17 = 51-17 = 34
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