Запиши выражение:разность чисел 60 и 8 разделить на 6.выполнить деление с остатком
Математика
Запиши выражение:разность чисел 60 и 8 разделить на 6.выполнить деление с остатком
Ответ(ы) на вопрос:
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(60-8):6=52:6=8 и остаток 4
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