Помогите пожалуйста сегодня здавать
Математика
Помогите пожалуйста сегодня здавать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1х+15=70=70-15, х+25=70=70-25 и т.д. Прости, могу решить телько это.
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