Помогите пожалуйста сегодня здавать

Математика
Помогите пожалуйста сегодня здавать
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1х+15=70=70-15, х+25=70=70-25 и т.д. Прости, могу решить телько это.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Эти земноводные животные большую часть времени проводят на суше. Их можно встретить на лугу, в поле, в огороде,в лесу. Весной они ненадолго пересек...
Ответить
Химия
Установите соответствие между названием вещества и реагентами, с которыми это ве??ество может взаимодействовать. НАЗВАНИЕ РЕАГЕНТЫ ВЕЩЕСТВА 1) ...
Ответить
Математика
Проверьте, является ли число -5 корнем уравнения -χ.(-10)=50
Ответить
Физика
Груз перемещают равномерно по наклонной плоскости длиной 1.6 метра. под действием ??илы 5Н, направленной вдоль плоскости, груз подняли на высоту 0....
Ответить
Математика
Запиши выражение:разность чисел 60 и 8 разделить на 6.выполнить деление с остатком
Ответить