Эти земноводные животные большую часть времени проводят на суше. Их можно встретить на лугу, в поле, в огороде,в лесу. Весной они ненадолго пересекаются в водоёмы, чтобы отложить икру. Это ночные животные. Ночью они корматся, а...

Окружающий мир
Эти земноводные животные большую часть времени проводят на суше. Их можно встретить на лугу, в поле, в огороде,в лесу. Весной они ненадолго пересекаются в водоёмы, чтобы отложить икру. Это ночные животные. Ночью они корматся, а днем закрываются в рыхлую почву или прячутся под камнями. В этих же местах они зимуют. О ком идёт речь в тексте?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Змеи или жабы ну больше очевидно сто змеи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Установите соответствие между названием вещества и реагентами, с которыми это ве??ество может взаимодействовать. НАЗВАНИЕ РЕАГЕНТЫ ВЕЩЕСТВА 1) ...
Ответить
Математика
Проверьте, является ли число -5 корнем уравнения -χ.(-10)=50
Ответить
Физика
Груз перемещают равномерно по наклонной плоскости длиной 1.6 метра. под действием ??илы 5Н, направленной вдоль плоскости, груз подняли на высоту 0....
Ответить
Математика
Запиши выражение:разность чисел 60 и 8 разделить на 6.выполнить деление с остатком
Ответить
Биология
Охарактеризуйте растение, которое представлено на рисунке. 1)пестиков много 2)плод коробочка 3)плод листовка 4)семейство лютиковое 5)пло...
Ответить