Эти земноводные животные большую часть времени проводят на суше. Их можно встретить на лугу, в поле, в огороде,в лесу. Весной они ненадолго пересекаются в водоёмы, чтобы отложить икру. Это ночные животные. Ночью они корматся, а...

Окружающий мир

Эти земноводные животные большую часть времени проводят на суше. Их можно встретить на лугу, в поле, в огороде,в лесу. Весной они ненадолго пересекаются в водоёмы, чтобы отложить икру. Это ночные животные. Ночью они корматся, а днем закрываются в рыхлую почву или прячутся под камнями. В этих же местах они зимуют. О ком идёт речь в тексте?

Автор: Гость