Запишите все делители числа 24. Подчеркните те из них, которые являются простыми числами.

Математика
Запишите все делители числа 24. Подчеркните те из них, которые являются простыми числами.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
все делители числа 24: 1;2;3;4;6;8;12;24. 8 делителей. Являются простыми числами: 2;3.
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