Запишите все делители числа 24. Подчеркните те из них, которые являются простыми числами.
Математика
Запишите все делители числа 24. Подчеркните те из них, которые являются простыми числами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
все делители числа 24: 1;2;3;4;6;8;12;24. 8 делителей. Являются простыми числами: 2;3.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Окружающий мир
Эти земноводные животные большую часть времени проводят на суше. Их можно встретить на лугу, в поле, в огороде,в лесу. Весной они ненадолго пересек...
Химия
Установите соответствие между названием вещества и реагентами, с которыми это ве??ество может взаимодействовать. НАЗВАНИЕ РЕАГЕНТЫ ВЕЩЕСТВА 1) ...