Обозначь суффиксы в словах.ветерок,берёзка,гнёздышко,козочка,совёнок,мостик.
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Обозначь суффиксы в словах.ветерок,берёзка,гнёздышко,козочка,совёнок,мостик.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ветерок(суффикс -ок) берёзка (к) гнёздышко (ышк) козочка(очк) совёнок (ёнок) мостик(ик)
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