Длина отрезка AB РАВНА 8 СМ . ОТРЕЗОК CD 4 СМ ДЛИННЕЕ ОТРЕЗКА AB А РТРЕЗОК MN НА НА 10СМ КО??ОЧЕ РТПКЗКА CD НАЧЕРТИ ОТРЕЗКИ CD И MN
Математика
Длина отрезка AB РАВНА 8 СМ . ОТРЕЗОК CD 4 СМ ДЛИННЕЕ ОТРЕЗКА AB А РТРЕЗОК MN НА НА 10СМ КО??ОЧЕ РТПКЗКА CD НАЧЕРТИ ОТРЕЗКИ CD И MN
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cd8+4=12 mn12-10=2 Вот так и черти
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