Длина отрезка AB РАВНА 8 СМ . ОТРЕЗОК CD 4 СМ ДЛИННЕЕ ОТРЕЗКА AB А РТРЕЗОК MN НА НА 10СМ КО??ОЧЕ РТПКЗКА CD НАЧЕРТИ ОТРЕЗКИ CD И MN

Математика
Длина отрезка AB РАВНА 8 СМ . ОТРЕЗОК CD 4 СМ ДЛИННЕЕ ОТРЕЗКА AB А РТРЕЗОК MN НА НА 10СМ КО??ОЧЕ РТПКЗКА CD НАЧЕРТИ ОТРЕЗКИ CD И MN
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cd8+4=12 mn12-10=2 Вот так и черти
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Продолжительность дня а часов.Чему равна продолжительность ночи?Составьте выраж??ние.Найдите его значение при а=8;10;12.
Ответить
Русский язык
Срчно скажите какая одгадка к пословице чучело только видом пугает
Ответить
Математика
Сделайте пожалуйста даю 80 балов!
Ответить
Окружающий мир
Что такое природа?Дайте ответ пожалуйста!!!!
Ответить
Математика
Дам 15 баллов за решение! 1)(16060-z):49=202 2)(715-x)×83=8383 3)(410y-395y)+9=84 4)(x+121)+327=620
Ответить