Дам 15 баллов за решение! 1)(16060-z):49=202 2)(715-x)×83=8383 3)(410y-395y)+9=84 4)(x+121)+327=620

Математика
Дам 15 баллов за решение! 1)(16060-z):49=202 2)(715-x)×83=8383 3)(410y-395y)+9=84 4)(x+121)+327=620
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
202*49-16060=-х х=6162 8383/83-715=-х х=614 (84-9)/15=у у=5 620-327-121=х х=172
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