Дам 15 баллов за решение! 1)(16060-z):49=202 2)(715-x)×83=8383 3)(410y-395y)+9=84 4)(x+121)+327=620
Математика
Дам 15 баллов за решение! 1)(16060-z):49=202 2)(715-x)×83=8383 3)(410y-395y)+9=84 4)(x+121)+327=620
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
202*49-16060=-х х=6162 8383/83-715=-х х=614 (84-9)/15=у у=5 620-327-121=х х=172
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Три повествовательных предложений, три вопросительных предложения, три побудите??ьных предложений. Разных предложений. ПППЛЛЛИИИЗЗЗ!!!
Геометрия
Английский язык