Три повествовательных предложений, три вопросительных предложения, три побудите??ьных предложений. Разных предложений. ПППЛЛЛИИИЗЗЗ!!!

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Три повествовательных предложений, три вопросительных предложения, три побудите??ьных предложений. Разных предложений. ПППЛЛЛИИИЗЗЗ!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот и листья начали опадать. Весело когда под ногами шуршат листья! Вот скоро на дереве не останется ни одного листочка. В саду расцвели яблоки и груши
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