Продолжительность дня "а" часов. Чему равна продолжительность ночи? Составьте вы??ажение. Найдите его значение при "а" = 8; 10; 12

Математика

Продолжительность дня "а" часов. Чему равна продолжительность ночи? Составьте вы??ажение. Найдите его значение при "а" = 8; 10; 12

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