Продолжительность дня "а" часов. Чему равна продолжительность ночи? Составьте вы??ажение. Найдите его значение при "а" = 8; 10; 12
Математика
Продолжительность дня "а" часов. Чему равна продолжительность ночи? Составьте вы??ажение. Найдите его значение при "а" = 8; 10; 12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А-день В-ночь А+В=24 Если а=8,то 8+В=24 В=24-8 В=16 8+16=24 Если а=10,то 10+В=24 В=24-10 В=14 10+14=24 Если а= 12,то 12+В=24 В=24-12 В=12 12+12=24
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