Что такое природа?Дайте ответ пожалуйста!!!!

Окружающий мир
Что такое природа?Дайте ответ пожалуйста!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приро́да — материальный мир Вселенной, в сущности — основной объект изучения естественных наук. В быту слово «природа» часто употребляется в значении естественная среда обитания (все, что не создано человеком)
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