Обозначьте в словах ударение.вставте прапущенные буквы.стр?жи-стрж?ж,н?жик-н?жи.
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Обозначьте в словах ударение.вставте прапущенные буквы.стр?жи-стрж?ж,н?жик-н?жи.
Ответ(ы) на вопрос:
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СтрИжи- ударение на последнюю И
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