Допиши нужные слова в сравнения снежок что белый _______. капли слез горят как _______. нарядись в цветы как _______
Литература
Допиши нужные слова в сравнения снежок что белый _______. капли слез горят как _______. нарядись в цветы как _______
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Снег 2)огонь 3)нарцис или роза
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