Допиши нужные слова в сравнения снежок что белый _______. капли слез горят как _______. нарядись в цветы как _______

Литература

Допиши нужные слова в сравнения снежок что белый _______. капли слез горят как _______. нарядись в цветы как _______

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