Обратная пропорциональность задана формулой y= - 3,6/x .Найдите значение аргумента, при котором функция принимает значение 4
Алгебра
Обратная пропорциональность задана формулой y= - 3,6/x .Найдите значение аргумента, при котором функция принимает значение 4
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-3,6/4 = -0,9 Ответ: -0,9
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