Адзначце словы, у якіх у беларускай і рускай мовах словы адрозніваюцца месцам нац??ску: 1) босы; 2) боязь; 3) дагавор; 4) компас; 5) крапіва.
Беларуская мова
Адзначце словы, у якіх у беларускай і рускай мовах словы адрозніваюцца месцам нац??ску: 1) босы; 2) боязь; 3) дагавор; 4) компас; 5) крапіва.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крапива компас правильный ответ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Огород имеет форму прямоугольника ,длина которого на 45,5 м больше ширины . Общая дл??на всей изгороди ,которой обнесён огород ,равна 331 м .Найдит...
Математика
География