Адзначце словы, у якіх у беларускай і рускай мовах словы адрозніваюцца месцам нац??ску: 1) босы; 2) боязь; 3) дагавор; 4) компас; 5) крапіва.

Беларуская мова
Адзначце словы, у якіх у беларускай і рускай мовах словы адрозніваюцца месцам нац??ску: 1) босы; 2) боязь; 3) дагавор; 4) компас; 5) крапіва.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крапива компас правильный ответ
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