Чем отличаются оды Державина от Ломоносовских
Литература
Чем отличаются оды Державина от Ломоносовских
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ломоносов в своей оде есть восхваление Елезаветы 1, даже если это не так.то он придумал.в своих одах Ломоносов восхваляет своих героев,показывает,что он лучшие. Державин в своих одах не делает так.
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