Помогите, пожалуйста, сделать полный синтаксический разбор этого предложения. За??анее спасибо. Хаджи-Мурат тронул человека, лежавшего на крыльце.

Русский язык

Помогите, пожалуйста, сделать полный синтаксический разбор этого предложения. За??анее спасибо. Хаджи-Мурат тронул человека, лежавшего на крыльце.

Автор: Гость