Помогите, пожалуйста, сделать полный синтаксический разбор этого предложения. За??анее спасибо. Хаджи-Мурат тронул человека, лежавшего на крыльце.
Русский язык
Помогите, пожалуйста, сделать полный синтаксический разбор этого предложения. За??анее спасибо. Хаджи-Мурат тронул человека, лежавшего на крыльце.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хаджи-Мурат-подлежащее(одной чертой) Тронул-сказуемое(двумя чертами) Человека-дополнение(пунктиром) Лежавшего на крыльце-определение(волнистой линией) так как причастный оборот.
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