Помогите, пожалуйста, сделать полный синтаксический разбор этого предложения. За??анее спасибо. Хаджи-Мурат тронул человека, лежавшего на крыльце.

Русский язык
Помогите, пожалуйста, сделать полный синтаксический разбор этого предложения. За??анее спасибо. Хаджи-Мурат тронул человека, лежавшего на крыльце.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хаджи-Мурат-подлежащее(одной чертой) Тронул-сказуемое(двумя чертами) Человека-дополнение(пунктиром) Лежавшего на крыльце-определение(волнистой линией) так как причастный оборот.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решить уравнение Икс умножить на 60 равно 740 минус 260 решить быстро
Ответить
Русский язык
А. Н. Островского: " Слаб современный язык для выражения всей грациозность ваших мыслей". Раскрывая тему, приведите аргументы и примеры для подтвер...
Ответить
Литература
Составить план из 10 пунктов про сказку мёртвую царевну
Ответить
Математика
Окружности изображённые на рисунке имеют общую точку D. Диаметр окружности с цент??ом в точке А равен 10 см, а диаметр окружности с центром в точке...
Ответить
Биология
Отметьте какие бактерии не являются хемотрофами а)железобактерии б)серобактери?? с)нитрифицирующие бактерии д)пурпурные бактерии
Ответить