Окружности изображённые на рисунке имеют общую точку D. Диаметр окружности с цент??ом в точке А равен 10 см, а диаметр окружности с центром в точке В 4 см . Найдите расстояние между их центрами. Как расположены эти две окружнос...

Математика

Окружности изображённые на рисунке имеют общую точку D. Диаметр окружности с цент??ом в точке А равен 10 см, а диаметр окружности с центром в точке В 4 см . Найдите расстояние между их центрами. Как расположены эти две окружности относительно друг друга?

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