Окружности изображённые на рисунке имеют общую точку D. Диаметр окружности с цент??ом в точке А равен 10 см, а диаметр окружности с центром в точке В 4 см . Найдите расстояние между их центрами. Как расположены эти две окружнос...

Математика
Окружности изображённые на рисунке имеют общую точку D. Диаметр окружности с цент??ом в точке А равен 10 см, а диаметр окружности с центром в точке В 4 см . Найдите расстояние между их центрами. Как расположены эти две окружности относительно друг друга?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радиус 1 окр=5см, а второй окр=2см, значит расстояние между центрами=5+2=7см
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