Помогите, напишите значения крестовых походов. Не сильно много

История
Помогите, напишите значения крестовых походов. Не сильно много
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде бы если я не ошибаюсь они совершали крестовые походы с целью навязать одну религию другим людям что бы те верели только в одного бога ну кароч тип отчищали людей от другой веры
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какова основная мысль стихотворения Росинка В колокольчике тоится перелив колок??лов Спит полночная зарница В зорях дремлющих цветов В предрассветн...
Ответить
Математика
Запишите в порядке возростания 172*191: 85*9; 85*104; 36*91; 36*75 ; 172*104;
Ответить
Биология
С чем связано ограничение шкалы термометра, с помощью которого измеряется темпер??тура тела человека, +41,5°С?
Ответить
Технология
Какая разница между твердим и житким топливом
Ответить
Математика
Вычислите удобным способом:1)26·98+52= 2)173·596+692=
Ответить