Помогите, напишите значения крестовых походов. Не сильно много
История
Помогите, напишите значения крестовых походов. Не сильно много
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде бы если я не ошибаюсь они совершали крестовые походы с целью навязать одну религию другим людям что бы те верели только в одного бога ну кароч тип отчищали людей от другой веры
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