Какая разница между твердим и житким топливом

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Тем, что: Твёрдые топлива[править | править вики-текст] Древесина, древесная щепа, древесные пеллеты Горючий сланецСапропельТорфУгольБитуминозные пескиСоединения азотаТвёрдое ракетное топливо Жидкие топлива[править | править вики-текст] Просты в транспортировке, но при этом велики потери при испарении, разливах и утечках.Нефтяные топливаДизельное топливо (газойль, соляровое масло) Тёмное печное (печное бытовое) топливоСветлое печное топливоМазутТопливная нефтьКеросинЛигроинБензин, газолин МаслаСланцевое маслоОтработавшее машинное маслоРастительные (рапсовое, арахисовое) или животные масла (жиры) СпиртыЭтанолМетанолПропанол Жидкое ракетное топливо Эфиры(Изомеры) спиртовМетил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) Диметиловый эфир (ДМЭ) жирных кислотЭтерифицированные растительные масла (биодизель) ЭмульсииВодотопливная эмульсияЭтиловый спирт в бензинахМасла в бензинах Синтетические топлива, производимые на основе процесса Фишера-ТропшаИз угля (CTL)Из биомассы (BTL) Из природного газа (GTL)