Вычислите удобным способом:1)26·98+52= 2)173·596+692=
Математика
Вычислите удобным способом:1)26·98+52= 2)173·596+692=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 26*(98+2)=26*100=2600 2) 173*(596+4)=173*600=103800
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