В школе проводился сбор макулатуры больше всех собрали 3 4 классника один из них собрал и принес 28 5 2 на 17 где больше а 3 еще на 16 больше чем первый и второй вместе сколько килограммов макулатуры собрал победитель
Математика
В школе проводился сбор макулатуры больше всех собрали 3 4 классника один из них собрал и принес 28 5 2 на 17 где больше а 3 еще на 16 больше чем первый и второй вместе сколько килограммов макулатуры собрал победитель
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