Либералы, консерваторы, социалисты 1. Принцип: «Государство – ночной сторож» абсолютизировали сторонники идеологии ЛиберализмаКонсерватизмаСоциализма 2. Политическую идеологию консерватизма отличает Наличие большого количества ...

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Либералы, консерваторы, социалисты 1. Принцип: «Государство – ночной сторож» абсолютизировали сторонники идеологии ЛиберализмаКонсерватизмаСоциализма 2. Политическую идеологию консерватизма отличает Наличие большого количества сторонниковИдея революционного преобразования обществаИдея преемственности в социальной и культурной жизни 3. Политическую идеологию либерализма отличает Противопоставление классовых интересовНеограниченное вмешательство государства в экономикуПризнание священными и неотчуждаемыми естественных прав человека 4. Идеологию социализма отличает Неограниченное вмешательство государства в экономикуПризнание священными и неотчуждаемыми естественных прав человекаИдея длительного реформирования капитализма 5. Важнейшее утверждение идеологии социализма Порядок и стабильностьОтрицание частной собственностиРеформирование капитализмаСвященность прав и свобод человека 6. Соотнесите философов и идеологические течения. Философ Идеология А) А. Сен -Симон 1. Либерализм Б) Отто фон Бисмарк 2. Социализм В) Дизраэли 3. Консерватизм Г) К. Маркс Д) Дж. Локк Напишите получившийся порядок цифр. 7. Выберите положения, относящиеся к консерватизму. Переустройство общества путем революцииСохранение традиционных ценностей обществаШирокое вмешательство государства в экономикуШирокие социально - экономические реформыВсеобщие равенствоГосударственная собственность на средства производстваНезыблемость государства, церкви и армииРазвитие экономики на основе частной собственности и личная ответственность за экономический результатОграниченные социально - экономические реформы 8. Выберите положения, относящиеся к социализму Переустройство общества путем революцииСохранение традиционных ценностей обществаШирокое вмешательство государства в экономикуШирокие социально - экономические реформыВсеобщие равенствоГосударственная собственность на средства производстваНезыблемость государства, церкви и армииРазвитие экономики на основе частной собственности и личная ответственность за экономический результатОграниченные социально - экономические реформы 9. Выберите положения, относящиеся к либерализму Переустройство общества путем революцииСохранение традиционных ценностей обществаШирокое вмешательство государства в экономикуШирокие социально - экономические реформыВсеобщие равенствоГосударственная собственность на средства производстваНезыблемость государства, церкви и армииРазвитие экономики на основе частной собственности и личная ответственность за экономический результатОграниченные социально - экономические реформы 10. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором ряд слов пропущен. "Либеральная___________ (1) зарождается в Западной Европе на рубеже XVIII-XIX веков. Главная ценность либерализма - свобода и независимость человека в экономической и политической области. Государство не должно вмешиваться в экономическую жизнь, предоставляя основной простор свободной__________ (2), предпринимательской инициативе.Либералы признают равенство___________ (3) в правовом и политическом отношении, естественные права и свободы личности, ломку сословных перегородок. Естественные, природные__________ (4) права человека - жизнь, свобода, собственность. Их обеспечивает ___________ (5). Свобода человека гарантируется законом и прежде всего заключается в независимости личности от общества. Избирательная система в либеральной трактовке допускает наличие __________ (6) - например имущественного или образовательного". Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить в пропуски. Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Имейте в виду, что слов в списке больше, чем вам необходимо выбрать. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя словами каждый пропуск. Запишите получившуюся последовательность букв. А) Цензы Б) Государство В) Идеология Г) Общество Д) Граждане . Е) Конкуренция Ж) Реформа З) Ответственность И) Права помогите пожалуйста

Автор: Гость