Какие районы нашей страны наиболее богаты агроклиматическими ресурсами

География
Какие районы нашей страны наиболее богаты агроклиматическими ресурсами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Агроклиматические ресурсы - климатические условия, учитываемые в хозяйстве: количество осадков в вегетационный период, годовая сумма осадков, сумма температур за вегетационный период, продолжительность безморозного периода и т. д
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