5 исконных слов заранее спосибо
Русский язык
5 исконных слов заранее спосибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Град,здравие,лобзать,злато,исход,млеко,счастие,знаючи,глядючи.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
Дано: дАВС=дМНК, АВ = 5см .АС =8см , НК = 7см . Знайдіть довжини всіх інших сторін трикут??иків АВС і МНК
Математика
В школе проводился сбор макулатуры больше всех собрали 3 четвероклассника один из дней в собрал и принес 28 к игре 2 на 17 кг больше а 3 еще на 16 ...