Текст песни: "Осень раздула пожар"

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Осени огонь пожар раздует Приглушенный августа дождем Холодно… О Господи, как дует Я читаю. Чувствую – о нём… Мрак муаром укрывает плечи…. Тают свечи копотью меж рам… Синий уходящий в вечность вечер, Дарит нежность, с горем пополам… Ты скажи, откуда взялся, милый ? «прячу озорной меланж огня…» Под эгидой брежу нежной лирой Как могла прожить я без тебя ? Утренние свежие этюды… Чудом ускользающей зари Караваном движутся верблюды И горбы колышутся внутри Колют сердце, как песок пустыни Как горячий огненный самум , Воет ветер в украинском тыне Тьфу тьфу тьфу. Не сглазить бы саму