Проект по окружающему миру 4 класс Какие материки можно увидеть на каждом из полушарий?
Окружающий мир
Проект по окружающему миру 4 класс Какие материки можно увидеть на каждом из полушарий?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полушарие 1 - смесь гиееской впадмны. 2 = образ менделеева 3 - стояк либрезалии
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