Дано: дАВС=дМНК, АВ = 5см .АС =8см , НК = 7см . Знайдіть довжини всіх інших сторін трикут??иків АВС і МНК
Математика
Дано: дАВС=дМНК, АВ = 5см .АС =8см , НК = 7см . Знайдіть довжини всіх інших сторін трикут??иків АВС і МНК
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
MN=AB=5см MK=AC=8см BC=NK=7см
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