Один из смежных углов на 52 градуса больше другого. Найдите эти углы.

Геометрия
Один из смежных углов на 52 градуса больше другого. Найдите эти углы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х градусов один х +52 градусов второй сумма смежных углов 180 градусов х + х +52 = 180 2х  =  180 -52  2х = 128 х = 128/2 х = 64 градуса один угол 64+52 = 116 градусов второй угол
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