Хромая ладья может ходить только на соседние по стороне клетки. Она хочет обойти все клетки поля 5×5, побывав по одному разу на каждом поле . сможет ли Она закончить такой путь в начальной клетке? Какие пары клеток могут быть н...
Математика
Хромая ладья может ходить только на соседние по стороне клетки. Она хочет обойти все клетки поля 5×5, побывав по одному разу на каждом поле . сможет ли Она закончить такой путь в начальной клетке? Какие пары клеток могут быть началом и концом такого пути
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Гость:
По идее 29 ну мне так друг сказал
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Математика
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