Хромая ладья может ходить только на соседние по стороне клетки. Она хочет обойти все клетки поля 5×5, побывав по одному разу на каждом поле . сможет ли Она закончить такой путь в начальной клетке? Какие пары клеток могут быть н...

Математика

Хромая ладья может ходить только на соседние по стороне клетки. Она хочет обойти все клетки поля 5×5, побывав по одному разу на каждом поле . сможет ли Она закончить такой путь в начальной клетке? Какие пары клеток могут быть началом и концом такого пути

Автор: Гость