Если поставить растение в темнату что с ним будет
Окружающий мир
Если поставить растение в темнату что с ним будет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну это связано с фотосинтезом.Так как фотосинтез происходит,когда солнечный свет получают растения,то следовательно в темноте будет немного другая реакция.
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