Укажи ряд ,где написаны только слова-исключения, которые не поддаются общим прави??ам образования множественного числа.A)man,manuse B)cat,day C)cat,man D)mouse,day

Английский язык

Укажи ряд ,где написаны только слова-исключения, которые не поддаются общим прави??ам образования множественного числа.A)man,manuse B)cat,day C)cat,man D)mouse,day

Автор: Гость