Укажи ряд ,где написаны только слова-исключения, которые не поддаются общим прави??ам образования множественного числа.A)man,manuse B)cat,day C)cat,man D)mouse,day
Английский язык
Укажи ряд ,где написаны только слова-исключения, которые не поддаются общим прави??ам образования множественного числа.A)man,manuse B)cat,day C)cat,man D)mouse,day
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Ответ:А) man, manuse.
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