С чем связано ограничение шкалы термометра, с помощью которого измеряется темпер??тура тела человека, +41,5°С?

Биология
С чем связано ограничение шкалы термометра, с помощью которого измеряется темпер??тура тела человека, +41,5°С?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Температуры выше быть не может потому что даже при такой температуре человек умирает.
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