Какова основная мысль стихотворения Росинка В колокольчике тоится перелив колок??лов Спит полночная зарница В зорях дремлющих цветов В предрассветную росинку Окунулась тишина Ив росинке вся россия вся россия мне видна
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Какова основная мысль стихотворения Росинка В колокольчике тоится перелив колок??лов Спит полночная зарница В зорях дремлющих цветов В предрассветную росинку Окунулась тишина Ив росинке вся россия вся россия мне видна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В данном стихотворении рассказывается о том как я люблю Россию! И то что это моя родина.
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