В школьной библиотеке 378 учебников по математике,что на 26 учебников больше,чем п?? природоведению.Учебников по английскому языку на 17 больше, чем по природоведению.Сколько в библиотеке учебников по английскому языку?
Математика
В школьной библиотеке 378 учебников по математике,что на 26 учебников больше,чем п?? природоведению.Учебников по английскому языку на 17 больше, чем по природоведению.Сколько в библиотеке учебников по английскому языку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
378-26=352 352+17=369 369 учебников
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