В школьной библиотеке 378 учебников по математике,что на 26 учебников больше,чем п?? природоведению.Учебников по английскому языку на 17 больше, чем по природоведению.Сколько в библиотеке учебников по английскому языку?

Математика

В школьной библиотеке 378 учебников по математике,что на 26 учебников больше,чем п?? природоведению.Учебников по английскому языку на 17 больше, чем по природоведению.Сколько в библиотеке учебников по английскому языку?

Автор: Гость