Отметьте какие бактерии не являются хемотрофами а)железобактерии б)серобактери?? с)нитрифицирующие бактерии д)пурпурные бактерии
Биология
Отметьте какие бактерии не являются хемотрофами а)железобактерии б)серобактери?? с)нитрифицирующие бактерии д)пурпурные бактерии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бактерии не являются хемотрофами это пурпурные бактерии Ответ:д) Остольные бактерии это хемотрофами там к ним ещё относится водородобактерии
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