Корень корень из 64 в степени 3. Подробно как находить, пожалуйста.

Математика
Корень корень из 64 в степени 3. Подробно как находить, пожалуйста.
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