Составить план из 10 пунктов про сказку мёртвую царевну
Литература
Составить план из 10 пунктов про сказку мёртвую царевну
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.смерть царевны. 2.жина короля. 3.волшебное зеркальце. 4.красавица царева. 5.приказ царицы. 6.царевна в лесу. 7.отравленое яблоко. 8.смерть царевны. 9.Елисеен путь. 10.оживленее невесты
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