Решить уравнение Икс умножить на 60 равно 740 минус 260 решить быстро
Математика
Решить уравнение Икс умножить на 60 равно 740 минус 260 решить быстро
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60x=740-260 60x=480 x=480/60 x=8
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