Помогите учебник starlight 2 класс..... Hello! My name is Tom. I'm a boy. И так далее

Английский язык
Помогите учебник starlight 2 класс..... Hello! My name is Tom. I'm a boy. И так далее
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) ears 5) tummy 6) hands 7) feet
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