В какую эру образовались характерные полезные ископаемые : железные руды, слюда , ??рафит
География
В какую эру образовались характерные полезные ископаемые : железные руды, слюда , ??рафит
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В протерозойскую эру-вулканическая активность также была высока, образовались горы так называемой бай- кальской складчатости. Они практически не сохранились и представляют собой сейчас лишь отдельные небольшие поднятия на равнинах. В этот период планету населяли сине-зеленые водоросли и простейшие микроорганизмы, возникли первые многоклеточные. Протерозойские пласты горных пород богаты полезными ископаемыми: железными рудами и рудами цветных металлов, слюдой.
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