Образ Чацкого в комедии Горе от ума

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Александр Андреевич Чацкий – главный герой комедии «Горе от ума». Как указывает сам Грибоедов, Чацкий находится в «противуречии» с московским обществом». Больше того, это единственный «здравомыслящий человек» на «25 глупцов» в произведении. В лице Чацкого автор изобразил прогрессивного человека своего времени, чьи интеллектуально-нравственные запросы несоизмеримо выше тех проблем, которыми живет фамусовская Москва. Придя в дом Фамусова исключительно из-за Софьи, которую герой, несмотря на прошествие многих лет, любит, Александр Андреевич не может примириться с образом жизни и мысли московского общества. Чацкий спорит с главными представителями «века минувшего» в комедии, представляя в монологах свою программу. Здесь герой выступает как горячий проповедник новых идей. Он не принадлежит к числу тех рассудительных молодых людей, которые, являясь в свет, чтобы блистать и делать карьеру, знают, когда, кому и сколько следует высказать, а когда — промолчать. Чацкий — один из тех безрассудных проповедников, которые, будучи первыми провозвестниками новых идей, готовы проповедовать даже тогда, когда их никто не слушает. Так появляется монолог Чацкого «И точно начал свет глупеть...», в котором он сравнивает «век нынешний и век минувший». Герой уверен, что Нет, нынче свет уж не таков… Вольнее всякий дышит И не торопится вписаться в полк шутов. Мы узнаем, что Чацкий отказался от государственной службы по причине: «Служить бы рад, прислуживаться тошно». Александра Андреевича возмущает, что служба перестала быть благородной. Она превратилась в прислуживание лицам, а не делу, чинопочитание, бюрократизм, холопскую подчиненность. В монологе Чацкого «А судьи кто» высмеивается всеобщая увлеченность военным мундиром. Здесь герой с возмущением говорит, что строгие ценители и судьи, дожившие до седин, отрицая и пресекая в молодежи любовь к наукам и искусствам, понимают и поощряют только одну страсть — к мундиру, то есть к муштре, отсутствию собственных мыслей, самостоятельной жизненной позиции. На мой взгляд, Чацкий в комедии выступает как бунтарь-одиночка, наивно полагающий, что «век нынешний» уже сделал свои завоевания: Хоть есть охотники поподличать везде, Да нынче смех страшит и держит стыд в узде. В первых сценах комедии Чацкий выступает как мечтатель, романтик. Он верит в возможность нравственного перевоспитания погрязшего в пороках общества. Потому, как мне кажется, герой вступает в спор с Фамусовым, адресуется со своими обличениями к Скалозубу, раскрывает перед Софьей мир своих чувств и переживаний. Однако иллюзии Чацкого вскоре рассеиваются – герой сталкивается с философией Скалозуба и Молчалина. Эти люди, столь желанные в доме Фамусова, являются ровесниками Александра Андреевича, но их психология – это психология «века минувшего». Чацкий превосходно понимает свою несовместимость с миром фамусовых, молчалиных и скалозубов. Оболганный и оскорбленный обществом, он убеждается в безнадежности своей проповеди. Надежды и мечты Чацкого терпят крушение. Он понимает, что обманывался в своих чувствах. К финалу комедии интонация и лексика монологов Чацкого резко меняется. Герой полностью избавляется от иллюзий, но не отказывается от убеждений. Гуманист, защитник свободы и независимости личности, Чацкий резко выступает против крепостного права, пропагандирует идею национальной самобытности русского народа, рабской морали москвичей противопоставляет высокое понимание чести, долга, общественной роли личности. С особой силой живой и мужественный характер героя выявляется в его последнем монологе. «Не образумлюсь», - говорит он Фамусову. Здесь Грибоедов подчеркивает стойкое неприятие прозревшим героем фамусовского мира, его непримиримость с этим миром: Мечтанья с глаз долой, и спала пелена… Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, Где оскорбленному есть чувству уголок!.. Таким образом, в финале комедии, разгромленный и подавленный. Чацкий бежит из Москвы. Однако он не меняет своих взглядов и не предает своих убеждений. Весь круг идей Чацкого сосредоточен на главных для России проблемах: общественный прогресс, социальная и нравственная справедливость, счастье Отечества и народа как условие личного счастья каждого. Чацкий - национально-русский тип, и проблемы, его волнующие, и сам характер его столкновения с обществом отличаются национальным своеобразием. Этот тип, как справедливо указывал еще И.А. Гончаров, неизбежен при смене одного века другим: «Чацкие живут не переводятся в обществе... где.., длится борьба свежего с отжившим, больного со здоровым...». А значит, следуя логике русского писателя, победа чацких неизбежна – они способствуют победе в обществе нового, здорового, прогрессивного.